Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık: İktidardan hesap soracağız

27 Temmuz 2021 Salı, 20:42

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu üyesi memurlar, İzmir Konak meydanında kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Memurlar adına toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerini yürütmeye yetkili Memur-Sen ve hükümete tepki gösteren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Sefalet oranındaki zamlara karnımız toktur. Biz gerçek TİS'li bir görüşme istiyoruz. Masada sadece 3 değil tüm konfederasyonların oturmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının tüm ihtiyaçlarının ortaya konulmasını istiyoruz. İktidara ve yandaş Memur- Sen'e her alanda hesap soracağız" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Burdur’dan başlattığı, Antalya ve Aydın'dan devam eden basın açıklamalarını bugün İzmir'de sürdürdü. Bu akşam Konak Meydanı'nda buluşan Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu üyesi memurlar, "Açlık ve Yoksulluğa Karşı İnsanca Yaşam", "Yüzdelik Zamlar Değil İnsanca Ücretler İstiyoruz" yazılı pankartlar açtı. Memurlar, "AKP güdümlü sendikaya hayır", "Emekçinin taciri 3,5 Ali", "Hak hukuk adalet, ne ala memleket" ve "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA ANLAŞIYORLAR"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, memurlar adına toplu TİS görüşmelerini yürütmeye yetkili Memur-Sen ve hükümete tepki gösterdi. "Yandaş Memur-Sen ile kapalı kapılar ardında anlaşma yapıldığını" belirten Balık, şunları söyledi:

"Memurları sözde TİS masasında satan Memur- Sen rakamları açıkladı. Toplam yüzde 38 zam istiyoruz dedi. Biz buradan kendilerini destekliyoruz. Ama sözlerinde dursunlar. Her seferinde yaptıkları gibi meydanlarda yüksek rakamlarla kamu emekçisinin karşısına çıkıp sonra 'ne yapalım hakem heyeti bunu verdi' demesinler. Kamu emekçilerini kandırmasınlar. 2019'da yaptığınız 3+3'lük 4+3'lük zamları unutmadık. Kamu emekçilerinin uğradığı hak kayıplarını unutmadık. Memurların açlık ve yoksulluğa mahkum edildiğini unutmadık."

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Balık, konfederasyonlarının yaptığı araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarından oluşan açlık sınırının 3 bin 513 TL olduğunu belirtirken, "Bunun içinde, elektrik, su, ulaşım, v.b harcamalar yok. Ama biz insanız ve insan onuruna yaraşır şekilde yaşamak istiyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre, gıda, elektrik, ulaşım, yakıt, kültür v.b. harcamalar dahil 4 kişilik bir ailenin eline ayda 12 bin 195 TL geçmesi gerekiyor. Soruyorum sizlere; eşinizle birlikte çalışsanız toplamda bu parayı alabiliyor musunuz?" diye konuştu.

"ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına da tepki gösteren Mehmet Balık, "Artık mızrak çuvala sığmıyor. En son onlar da enflasyonu yüzde 17- 18 bandında açıkladı. Oysaki geçen ay enflasyon yüzde 32,5 civarında, bu ay ise yüzde 35,7'dir. Gerçek rakamlar bunlardır. Gerçek enflasyon rakamlarıyla TİS masasına oturulmalı" dedi.

"2002'DEKİ MİLLİ GELİRİ VERİN..."

Balık, dikkat çeken bir de öneriyi gündeme getirdi. "Kamu emekçilerinin 2002 yılında milli gelirden aldığı payla bugün aldığı payı eşitleyelim. O gün ne düşüyorsa kamu emekçisinin payına gelin bugün de aynısını yapalım. Kamu emekçilerinin aldığı ücretlerin dolar, euro, altın, gıda fiyatları karşısında ne kadar eridiklerini hep beraber ortaya koyalım. Madem zam olacaksa bu kayıpları karşılayacak oranda bir zam talep edilmeli" diyen Balık, konfederasyon olarak zam taleplerinin ise yüzde 30 olduğunu açıkladı. Balık, ücretlere yüzde 30'luk zammın ardından birinci yıl için yüzde 15+ 15 artış taleplerini dile getirdi.

"TATİL İÇİN İKRAMİYE İSTİYORUZ"

Son yapılan doğal gaz zammıyla emekçiye daha para vermeden geri alındığını, 3600 ek gösterge sözünün halen tutulmadığını, emekli aylıklarının kuşa çevrildiğini kaydeden Mehmet Balık, "Aldığımız ücretlerle tatile gitmemiz de söz konusu değil. Yılda bir defa izne ayrıldığımızda, 1 maaş tutarında ikramiye istiyoruz. Dönüşte işimize dört elle sarılmak istiyoruz" diye konuştu.

"SEFALET ORANINDAKİ ZAMLARA KARNIMIZ TOK"

Balık şöyle devam etti:

"Sefalet oranındaki zamlara karnımız toktur. Biz gerçek TİS'li bir görüşme istiyoruz. Masada sadece 3 konfederasyonun değil tüm konfederasyonların oturmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının tüm ihtiyaçlarının ortaya konulmasını istiyoruz. Kamunun tümünde bir tasarruf uygulanıyor. Ancak Saray'da hiçbir tasarruf önlemi yok. Kendi yandaşlarına 3- 4 maaş verirken, emekçilere sefalet ücreti reva görüyorlar. Yandaş konfederasyonlara karşı durmak ve AKP'den hesap sormak için herkesi alanlara bekliyoruz. Memur-Sen'e de bir kez daha sesleniyorum; bu kez 'TİS'te anlaşamadık uzlaştırma kuruluna gitti' yalanına kimse inanmayacak. Bizim mücadelemiz devam edecek. İktidara ve yandaş Memur-Sen'e her alanda hesap soracağız."

"SURİYELİYE, AFGAN’A VAR, EMEKÇİYE TASARRUF"

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler ise Sayıştay'ın sosyal denge tazminatları üzerinden çıkardığı zimmete tepki gösterdi. "Yediğimiz yemekte Sayıştay zimmeti, kullandığımız araçta Sayıştay zimmetiyle karşı karşıyayız" diyen Güler, iktidarın 20 yıldır verdiği hiçbir sözde durmadığını söyledi. Güler ayrıca, kamuda tasarruf politikalarına tepki gösterirken, "Suriyelilere bakan sizsiniz. Yetmedi, Afganistan'dan da göçmen getiriyorsunuz. Paramız çok. Ama kamu emekçilerine gelince tasarruf" diye konuştu.

Kalabalık kamu emekçileri, açıklamanın ardından toplu fotoğraf çektirdi.



