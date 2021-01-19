Bitcoin teknoloji hisselerini geride bıraktı

Kripto para birimi bitcoin Ocak ayında teknoloji şirketlerinin hisselerini geride bırakarak fon yöneticilerinin alım yönündeki, yani uzun pozisyonlarının en fazla yoğunlaştığı menkul kıymet oldu. Bir yatırım aracının değer kazanacağını öngörerek alınan pozisyon uzun pozisyon olarak adlandırılıyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 13:25
Abone Ol google-news

Bank of America'nın aylık fon yöneticisi anketi sonucuna göre, teknoloji şirketlerinin hisseleri için açılan uzun pozisyonlar Ekim ayından beri ilk defa işlem hacimlerinde zirvedeki yerini kaybetti. Yatırımcıların verdiği bilgiye göre, bitcoine açılan uzun pozisyonlar Ocak ayında en hacimli işlem oldu. Doların değer kaybedeceğini öngörerek alınan kısa pozisyonlar ise en yoğun üçüncü işlem oldu.

Ankete katılan yatırımcıların %83'ü ABD tahvil getiri eğrisinin dikleşeceğini tahmin etti. Getiri eğrisinin dikleşeceği tahmininde bulunan yatırımcı sayısı 2008'de Lehman Brothers'ın çökmesinin ardından, 2013'de Fed'in "Taper Tantrum" hamlesi veya 2016 seçimlerinin sonrasında bu tahminde bulunan yatırımcı sayısını aştı. Tahvil getirilerinin yükseleceği beklentisi tüm zamanların zirvesine tırmandı.

Ankete göre kuyruk riski olarak adlandırılan, gerçekleşme ihtimali düşük ancak varlık fiyatlarında keskin oynama yaratabilecek tehlikeler arasında ise %30 ile koronavirüs aşısının dağıtımındaki sorunlar, %29 ile Fed'in varlık satın alımlarının azalması ve %18 ile ABD hisse piyasasındaki fiyat balon yer aldı.

Kaynak: Reuters


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler