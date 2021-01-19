Bitcoin teknoloji hisselerini geride bıraktı
Kripto para birimi bitcoin Ocak ayında teknoloji şirketlerinin hisselerini geride bırakarak fon yöneticilerinin alım yönündeki, yani uzun pozisyonlarının en fazla yoğunlaştığı menkul kıymet oldu. Bir yatırım aracının değer kazanacağını öngörerek alınan pozisyon uzun pozisyon olarak adlandırılıyor.
Bank of America'nın aylık fon yöneticisi anketi sonucuna göre, teknoloji şirketlerinin hisseleri için açılan uzun pozisyonlar Ekim ayından beri ilk defa işlem hacimlerinde zirvedeki yerini kaybetti. Yatırımcıların verdiği bilgiye göre, bitcoine açılan uzun pozisyonlar Ocak ayında en hacimli işlem oldu. Doların değer kaybedeceğini öngörerek alınan kısa pozisyonlar ise en yoğun üçüncü işlem oldu.
Ankete katılan yatırımcıların %83'ü ABD tahvil getiri eğrisinin dikleşeceğini tahmin etti. Getiri eğrisinin dikleşeceği tahmininde bulunan yatırımcı sayısı 2008'de Lehman Brothers'ın çökmesinin ardından, 2013'de Fed'in "Taper Tantrum" hamlesi veya 2016 seçimlerinin sonrasında bu tahminde bulunan yatırımcı sayısını aştı. Tahvil getirilerinin yükseleceği beklentisi tüm zamanların zirvesine tırmandı.
Ankete göre kuyruk riski olarak adlandırılan, gerçekleşme ihtimali düşük ancak varlık fiyatlarında keskin oynama yaratabilecek tehlikeler arasında ise %30 ile koronavirüs aşısının dağıtımındaki sorunlar, %29 ile Fed'in varlık satın alımlarının azalması ve %18 ile ABD hisse piyasasındaki fiyat balon yer aldı.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
- Financial Times Afrika'daki Türkiye'yi yazdı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
Video Haberler
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
- Domuz sürüsünün kaçışları drone ile böyle görüntülendi
- Köylüler su ararken buldu
- 6.4 büyüklüğündeki deprem kamerada
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
- Financial Times Afrika'daki Türkiye'yi yazdı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama