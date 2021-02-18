Bitcoin'de yeni zirve 52,533.91 dolar

18 Şubat 2021 Perşembe, 08:54

Kripto şirketi Elliptic'in kurucu ortaklarından Tom Robinson, Çarşamba günü The Telegraph'a yaptığı açıklamada şirketinin küresel bankalardan gelen Bitcoin ile ilişkili soruşturmalarda büyük bir artış gördüğünü belirtti.

CoinTelegraph'ın haberine göre Elliptic yöneticisi, ABD merkezli bankacılık kuruluşlarının Bitcoin ile ilişkili taleplerinde son iki ayda büyük bir artış görüldüğünü söyledi. Robinson'a göre ABD'de bazı finans kuruluşları, kripto para hizmetleri başlatmayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Robinson, talep artışı bakımından en çekingen olanların ise Birleşik Krallık merkezli bankalar olduğunu açıkladı.

Son 24 saat içinde 49,209.34 ve 52,533.91 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.06 artışla 51,951.02 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 15.75 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık artışla 921 milyar dolardan, 966 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Pazartesi günü de ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 94 milyar dolar artışla 1 trilyon 481.58 milyar dolardan, 1 trilyon 575.7 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 10 birimin değeri düşerken, bunlardan bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,505 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,941 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 179 milyar dolardan, 194 milyar dolara yükseldi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Bitcoin’de bir ETF başvurusu daha yapıldı" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"New York Digital Investment Group, borsa yatırım fonu (exchange traded fund - ETF) için SEC’e başvuruda bulundu. Forma göre, Morgan Stanley yetkili katılımcı olarak yer alacak. SEC’te bugüne kadar sayısız başvuru bulunuyor. 2021 başvuruları için ise henüz bir onay veya red açıklaması yapılmadı.

"Microstrategy, yaptığı açıklamada, 600 milyon dolarlık toplam ana para birimine dönüştürülebilir kıdemli senet teklif etmeyi planladığını söyledi. Senetlerin ilk alıcılarına ek 90 milyon dolar satın alma seçeneği sunmayı beklediğini ve bunu da toplam potansiyeli 690 milyon dolar haline getireceğini söyledi.

"Darboğaza giren internet cafe Ethereum madenciliği yaparak kepenk kapatmaktan kurtuldu. Vietnam’da yer alan cafe, kısıtlamalardan dolayı zora girince iş modelini değiştirerek madenciliğe başladı. Değişen modelde elde edilen kar ise cafenin önüne geçti.

"Uniswap kümülatif hacimde 100 milyar doları geçerek önemli bir farkla pazar lideri olmaya devam ediyor. DeFi tarafından desteklenen borsa, artan Ethereum gaz maliyetlerine rağmen yüksek kullanım görüyor."