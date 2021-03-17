Bitcoin’den kazandı Epstein'in malikanesini satın aldı

17 Mart 2021 Çarşamba, 14:52

Jeffrey Epstein'in New York’taki malikanesi 51 milyon dolara Goldman Sachs'in eski yöneticilerinden Michael Daffey'e satıldı. Business Insider haberinde, eski yöneticinin Bitcoin’den kazandığı büyük kazançla malikaneyi satın aldığına yer verdi.

New York Post’un haberine göre malikane, 7 katlı ve 40 odaya sahip. Haberde, 88 milyon değerindeki malikanenin değerinin düşürülmesinin ardından satın alındığı bilgisine yer verilirken satıştan elde edilen gelirin Epstein’in cinsel saldırıda bulunduğu kişiler için oluşturulan fona aktırılacağı belirtildi. Epstein, insan kaçakçılığı, seks ticareti ve çocuk istismarı suçlarından yargılanmayı beklerken 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuştu.