Bitcoin’den kazandı Epstein'in malikanesini satın aldı
Jeffrey Epstein'in malikanesi, eski Goldman Sachs yöneticisi ve Bitcoin yatırımcısı Michael Daffey tarafından satın alındı. Business Insider haberinde, eski yöneticinin Bitcoin’den kazandığı büyük kazançla malikaneyi satın aldığına yer verdi.
Jeffrey Epstein'in New York’taki malikanesi 51 milyon dolara Goldman Sachs'in eski yöneticilerinden Michael Daffey'e satıldı. Business Insider haberinde, eski yöneticinin Bitcoin’den kazandığı büyük kazançla malikaneyi satın aldığına yer verdi.
New York Post’un haberine göre malikane, 7 katlı ve 40 odaya sahip. Haberde, 88 milyon değerindeki malikanenin değerinin düşürülmesinin ardından satın alındığı bilgisine yer verilirken satıştan elde edilen gelirin Epstein’in cinsel saldırıda bulunduğu kişiler için oluşturulan fona aktırılacağı belirtildi. Epstein, insan kaçakçılığı, seks ticareti ve çocuk istismarı suçlarından yargılanmayı beklerken 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuştu.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Mars'taki suyla ilgili çok önemli bilimsel çalışma
- Bahçeli ‘Andımız kararını’ ortağında aramalı..
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest
- Bir ‘Türk sorunu’ eksikti!