Bitcoin'in piyasa hacmi 1.5 trilyon doların altında

26 Şubat 2021 Cuma, 08:59

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, günlük analizinde, "Hafta başında güç kaybına uğrayan ve 45,000 dolar desteğine kadar düşen Bitcoin’de süreç içinde long pozisyonlar tasfiye edilirken, bir kesim alımlarına devam etti. Kapatılan bazı pozisyonlar yeniden açıldı, borsalardan cüzdanlara Bitcoin çekimleri devam etti. Düşüşten en çok zarar gören ise bireysel yatırımcı oldu" dedi.

Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 69 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 435.59 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 46,000 dolara kadar geriledi.

Son 24 saat içinde 46,251.64 ve 51,948.97 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.63 düşüşle 47,062.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 8.25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 48 milyar dolarlık düşüşle, 879 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 92 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 8,600 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,834 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 156 milyar dolardüzeyinde değişmedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji kullanımı nedeniyle çevre için zararlı olduğunu. iklime zarar verdiğini söyledi.

Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.