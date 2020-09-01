'Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner taburcu oldu

01 Eylül 2020 Salı, 10:40

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alınan Uğurtan Sayıner taburcu oldu.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle bilinen Sayıner, 26 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken “Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostuklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım” dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun Sayıner’in genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek, “Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de yaşayan 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner’in rahatsızlanması üzerine dostlarının sosyal medyada yaptığı çağrı yanıt bulmuş, usta sanatçı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla ambulansla evinden alınarak Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırılmıştı.