BlackRock Bitcoin vadelilerini yatırım listesine alıyor
ABD merkezli çok uluslu yatırım yönetim şirketi BlackRock Inc. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC), Bitcoin'i iki fonuna köprü yatırım aracı olarak ekleyeceğini bildireceğini açıkladı.
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olarak bilinen BlacRock, BlackRock Strategic Income Opportunities and BlackRock Global Allocation Fund Inc. şirketleri aracılığıyla sundukları söz konusu fonlar kapsamında, kullanıcılarının Bitcoin türevleriyle işlem yapmalarını sağlayarak, onları kripto para birimlerine yönlendirmek istediğini açıkladı.
Kripto paraların destekçisi olarak tanınan şirketlerin CEO'su Larry Fink, yakınlarda yaptığı br açıklamada, Bitcoin'in küresel bir piyasaya evrilebileceğini söyledi.
Açıklamaya göre BlackRock fonlarına, yalnızca nakit bazlı fiyatlanmış Bitcoin vadelileri ile, Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu'na kayıtlı emtia piyasası üzerinden yatırım yapılabilecek.
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