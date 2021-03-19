BM'den korkutan uyarı: 600 milyon çocuk su kıtlığı çekecek
2040’a kadar 600 milyon çocuk su kıtlığı çekecek. Korkutan uyarı Birleşmiş Milletlerden geldi.
Görsel: AA
BM genel sekreterliği dünyadaki iklim değişikliği tehditleri, biyolojik çeşitlilik kaybı ve krililiğin kıtlığını artıracağı uyarısında bulundu.
Ayrıca 2040 yılına kadar dünyadaki yaklaşık 600 milyona tekabül eden, 18 yaş altı her 4 çocuktan birinin su sıkıntısının aşırı derecede yüksek olduğu bölgelerde yaşayacağı da vurgulandı.
Hala kırsal alan ve az gelişmiş ülkelerde 3 milyar kişinin temle el yıkama imkanlarından yoksun olduğunu söyledi.
BM ayrıca ülkelere, salgınla mücadele planları çerçevesinde su ve senitasyon erişimi için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yatırım yapmaları, iklim değişikliği konusunda harekete geçmeleri ve sürece kadınların da dahil edilmesi çağırısında bulundu.
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