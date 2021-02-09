BMD’ye göre kısıtlamalar, markalara ocak ayında yüzde 60 ciro kaybettirdi
Salgın nedeniyle sosyal hayatı kısıtlayıcı önlemlerin getirilmesi, perakende sektöründeki ciroların dramatik kan kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen markaları, ocak ayını ortalamada yüzde 50-60 ciro kaybıyla kapattı.
Yeni yılla birlikte hammadde maliyetleri ile diğer kalemlerdeki girdilerde önemli artışlar olduğuna dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Markalarımız bazı mağazalarda aylık cironun yüzde 10’unu genel gider olarak ödemek zorunda kalıyor. Zarar eden mağazalarda markalarımıza bir defaya özel tazminatsız erken çıkış imkânı verilmesinin tek ve en adil çözüm olduğunu düşünüyoruz” dedi.
‘TAZMİNATSIZ FESİH’
Öncel, bu yıl üyelerinin yüzde 73’ünün AVM’lerde mağaza kapatmayı planlarken, yüzde 69’unun yeni mağaza açacağını beyan ettiğini aktardı.
“BMD anketinde de görüldüğü gibi AVM’lerde neredeyse kapanan kadar yeni mağaza açılıyor” diyen Öncel, şöyle devam etti: “Yani uygun lokasyonda uygun kiralama koşulları sunan, ‘adil ticaret’ ilkesi ile hareket eden, genel giderlerini şeffaf bir şekilde paylaşan, ‘kiracısı ile dost’ AVM yatırımcıları için fırsatlar devam ediyor. Bir başka ifade ile ‘tazminatsız erken fesih’ uygulamasını başlatmak için endişeye gerek olmadığı görülüyor.”
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- FAHRETTİN 451
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
Video Haberler
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- FAHRETTİN 451
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?