BMD’ye göre kısıtlamalar, markalara ocak ayında yüzde 60 ciro kaybettirdi

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Yeni yılla birlikte hammadde maliyetleri ile diğer kalemlerdeki girdilerde önemli artışlar olduğuna dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Markalarımız bazı mağazalarda aylık cironun yüzde 10’unu genel gider olarak ödemek zorunda kalıyor. Zarar eden mağazalarda markalarımıza bir defaya özel tazminatsız erken çıkış imkânı verilmesinin tek ve en adil çözüm olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘TAZMİNATSIZ FESİH’

Öncel, bu yıl üyelerinin yüzde 73’ünün AVM’lerde mağaza kapatmayı planlarken, yüzde 69’unun yeni mağaza açacağını beyan ettiğini aktardı.

“BMD anketinde de görüldüğü gibi AVM’lerde neredeyse kapanan kadar yeni mağaza açılıyor” diyen Öncel, şöyle devam etti: “Yani uygun lokasyonda uygun kiralama koşulları sunan, ‘adil ticaret’ ilkesi ile hareket eden, genel giderlerini şeffaf bir şekilde paylaşan, ‘kiracısı ile dost’ AVM yatırımcıları için fırsatlar devam ediyor. Bir başka ifade ile ‘tazminatsız erken fesih’ uygulamasını başlatmak için endişeye gerek olmadığı görülüyor.”