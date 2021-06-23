Bodrum'da müsilaj görüldü iddiası! Ekipler inceleme başlattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyılarda müsilaj görüldüğü iddiaları üzerine belediye ekiplerince denizin farklı noktalarından numune alındı.
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliği ve müsilaj sorununun ilçede de görüldüğü iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Yarımadanın farklı noktalarında, teknik personel kontrolünde suya giren dalgıçlar denizden numune aldı.
Koylara dalan ekibin, deniz dibi, orta kısım ve yüzeyden aldığı 18 litre su numunesi, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Laboratuvarına gönderildi.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, müsilaj sorununun Bodrum koylarında yaşanmaması için Güvercinlik, Gündoğan, Turgutreis, Torba, Yalıkavak arasında deniz tabanında incelemeler yapılacağını ve bu incelemelere ilişkin de diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı yapacaklarını kaydetti.
Aras, etkin denetim ve riski önleme faaliyeti içerisine girdiklerini bildirdi.
Video Haberler
- Maske takmayı reddetti! Sözleriyle şaşkına çevirdi
- Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
- Sürücü, polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı
- El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oran verdi
- Tarlaya habersizce ayçiçeği ektiler
- Kripto para borsası kapanıyor
- Dündar ve Özdil neden karşı karşıya geldi?
- Uğur Dündar'dan dikkat çeken 'köşe yazısı' kararı
- İngiltere'den ilk açıklama geldi
- Özel güvenlikçilerden doktora şiddet