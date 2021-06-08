Bodrum Şehir Tiyatrosu seyircisi ile buluşuyor
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kademeli normalleşme ile birlikte “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyunu ile Nurol Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
18-25 Haziran Cuma Günü Saat 19.00 da Nurol Kültür Merkezi’nde (Oasis AVM) bir hafta ara ile iki kez oynanacak oyunun ardından tiyatro, Temmuz ve Ağustos aylarında açık havada yarımadanın farklı yerlerinde oynamaya devam edecek. Programlarını 1 Temmuz’dan sonra kamuoyu ile paylaşacak olan B.B.Ş.T. Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Nurol Kültür Merkezi salon koltuklarının pandemi koşullarına uygun olarak düzenlendiği ve dezenfekte edilerek, hes kodu ve ateş ölçümü gibi tüm koşulların uygulanacağını özellikle vurguladı. Biletler 25.00 TL olup, kültür merkezinin gişesinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.
UÇURTMANIN KUYRUĞU
Çocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş ve disiplini saplantıya dönüştürmüş bir adam intihar etmeye karar verir. Veda mektubunu bitirdiğinde kapı çalar. Karşısında hiç tanımadığı başka bir adam vardır ve bu bilinmeyen misafir adam kendisi hakkında pek çok şey bilmektedir.
Yazan Savaş Dinçel, Yöneten Ali Şahin, Oyuncular Yerkan Kahraman, Barış Hayta, Ali Şahin, Müzik Burak Duman, Dekor Serkan Aktü - Kader Aktü, Kostüm Esra Meriç, Işık Murat Uzun, Asistanlar Aylin Akcan, Sinem Kurt, Afiş Tasarım Şahin Tuhan, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen.
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