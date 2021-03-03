Bodrum'da 4 milyon 500 bin metrekarelik alanda rant tehdidi

03 Mart 2021 Çarşamba, 09:51

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum’un 'yatırım' gerekçesiyle adım adım ranta kurban edilmeye çalışıldığını söyleyen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Özelleştirme İdaresi’nin Bodrum Belediyesine sorduğu 76 parseli Meclis gündemine taşıdı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Girgin “Korunması gereken alanlarımız bir bir ranta kurban ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Bodrum’da 4 milyon 500 bin metrekare büyüklüğündeki 76 parselin imar durumunu sordu. Özelleştirme İdaresi, imar planlarını kendisi yapıyor.76 parselin durumunu Bodrum Belediyesine ne amaçla sordunuz”? dedi.

“Özellikle kamuya ait, ortak alanlarımızın muhafaza edilmesi gerekir. Yoksa bu alanları imara mı açmayı düşünüyorsunuz”? diyen Girgin, Adaboğazı üzerinden tepkisini gösterdi. Girgin şunları söyledi:

“Bodrumlu'nun itiraz ve direnciyle defalarca durdurulmuş olan imar talepleri, bu yeryüzü cennetinin küçücük adasından başlayarak bir kez daha canlanmış görünüyor. Bu alanlardan birisi 2 adadan oluşan Adaboğazı’dır. Tamamı 1.derece doğal sit ve tescilli meradır. Üzerinde kültür varlığı olarak tescilli Sarnıç yapısı ve "zeytinin binlerce yıllık atası" olarak bilinen yaklaşık 30.000 kök DELİCE bulunmaktadır. Akvaryum Koyu dahil, kıyısı ve tüm alanıyla denizcilere, balıkçılara, çobanlara, doğa yürüyüşçülerine yani yöre insanımıza ve her türlü varlığa mekan ve yuva olmaya devam etmektedir. Bu alanların korunmaya ihtiyacı var, yağmalanmaya değil. Bodrumlular buna izin vermeyeceklerdir.”

PLAN YETKİSİ KEYFİ KULLANILAMAZ

“Özelleştirme kapsamına alınmadan önce bir çalışma yapmak için bu bilgiler istenmis. Bazıları imar planı içinde, bazılarının plana konu edilebilmesi için mera, sit vb. niteliklerin değiştirilmesi gerekiyor. Her ölçekteki planı değistirebiliyorlar. İktidarın talebi doğrultusunda Özellestirme idaresi plan yetkisini kafasına göre kullanmaya meyilli, sorun burada” diyen Girgin 'yatırım' gerekçesiyle Bodrum’un adım adım ranta kurban edilmesine karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

YARIMADAYI YAŞANAMAZ HALE GETİRMEYELİM

“Yürürlükteki imar planlarının yapılaşmaları tamamlanmış kısımlarında bile altyapı ve donatı ihtiyaçlarının henüz karşılanmamış olduğu gerçeğinden hareketle, planlanmış nüfusu arttırıcı yeni imar alanları oluşturarak Bodrum Yarımadasını yaşanamaz ve yönetilemez bir hale getirecek kararlar alınmamalı” diyen CHP’li Girgin Bodrum'u bitirme adımlarına müsaade etmeyeceğiz dedi.