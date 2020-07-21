Bodrumlular RES’t çekti: ÇED toplantısında gerginlik

21 Temmuz 2020 Salı, 13:45

Bodrum'da köylüler, olumsuz mahkeme kararlarına rağmen bölgede RES kurmak için çalışmalarını sürdüren şirkete "Sizi köyde görmek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. ÇED toplantı öncesi açıklama yapan köylülerin avukatı ve Bodrum Çevre Platformu Kurucu Başkanı Av. Remzi Kazmaz, “Biz bu toplantıyı meşru ve hukuki olarak kabul etmiyoruz. Çünkü Aynı şirket iki kez daha bu yalanları bize anlattı şimdi tekrar bize başka yalanları anlatacak. Biz yalan dinlemek istemiyoruz” dedi. Daha sonra söz almak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden yetkilileri köylüler tarafından konuşturulmadı.

JANDARMA ARAYA GİRDİ

Halktan hiç kimsenin katılmamasına ve imza atmamasına rağmen katılım tutanağında ismini farkeden köylülerin avukatlarından Av Esra Hasanoğlu Kazmaz, Çevre ve Şehircilik yetkililerine “Siz devletin görevlisi olarak tarafsız hareket etmek zorundasınız. Şu anda bu kişileri katılım tutanağına yazarak suç işliyorsunuz. O nedenle hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Bu konuşmadan sonra ortam çok gerildi. Halk galeyana gelince çevre ve şehirçilik müdürlüğü yetkilileri toplantı yerini terketmek zorunda kaldı. Halkın öfkesi daha da yükselince herkes sloganlar atmaya başladı. Araya giren jandarma, protesto edilen yetkilileri alandan uzaklaştırdı. Daha sonra halk olaysız bir şekilde dağıldı.

"AMAÇ ENERJİ DEĞİL, ARAZİ LERİ KOLAY YOLDAN ELE GEÇİRMEK"

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Av. Remzi Kazmaz, rüzgar enerjisi bahanesiyle Bodrum’un en değerli arazilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Av. Kazmaz şu tespitlerde bulundu:

“Özellikle Bodrum’da, Yalıkavak’ta 13 adet res projesi için tam 10 milyon metrekare yeri, acele kamulaştırma yoluyla devletten ve vatandaştan çok ucuz bir şekilde satın alan RES şirketi bu alana sadece 13 adet tribün dikti. Bunun için 1 milyon metrekare alan yeterli oldu.

Pekala altı yıldır her yerde soruyoruz; bu 9 milyon metrekarede bu şirket ne yapacak? Yine Bodrumun en değerli yerleri olan 900 bin dönüm yer için sadece 8 RES projesi yapılacak. Acele kamulaştırma yoluyla arkeolojik sit ve doğal sit alanlarını kamu yararı var diyerek ele geçiren RES şirketleri aynı zamanda hazırladıkları projelerde bu yerlerde başka projeler yapma peşinde. Şirkete, ömrü 10/15 yıl olan tesisler için başka şekilde tasarruf etme imkanı sunuluyor. Haliyle 49 yıllığına kiralanan bu değerli yerler şirketin insafına bırakılıyor. RES’in arkasında Bodrum’un en kıymetli yerlerini ele geçirme planları var.”