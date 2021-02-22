Boğaziçi eylemleri nedeniyle bildiri dağıtan iki öğrenciye ev hapsi
İstanbul'da Boğaziçi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşlarının cezaevinden yazdığı mektubunu bildiri olarak dağıtan iki öğrenciye ev hapsi verildi.
İstanbul'da Boğaziçi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Şilan Delipalta'nın cezaevinden yazdığı mektubu bildiri olarak dağıtan iki öğrenci evlerinden gözaltına alınmıştı.
EV HAPSİ
Dün gözaltına alınan öğrenciler bugün savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Mahkeme tutuklanması istenen iki öğrenciye ev hapsi kararı verdi.
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