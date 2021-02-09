Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: ''Artık ülkemde istenmediğimi düşünüyorum''

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yayımladıkları videoyla, ''Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 21:34
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: ''Artık ülkemde istenmediğimi düşünüyorum''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulu'yu atamasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yayımladıkları videoyla, ''Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 10'A ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanmasına karşı tepki amacıyla düzenlenen ve rektörün seçimle belirlenmesi çağrısı yapılan eylemlerde, toplam tutuklu sayısı 10'a çıktı.


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