Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İTÜ, Ankara Üniversitesi ve 9 Eylül’den destek

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Üniversitelerin bilimsel üretimin merkezi olduğunu, akademik özerkliğini ve demokratik yapısını korumak zorunda olduğunu savunan İTÜ’lü öğrenciler, açıklamanın ardından forum düzenledi

İSTANBUL

AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına ilişkin Boğaziçili ve İstanbul Teknik Üniversiteli (İTÜ) öğrencilerin çağrısıyla dün İTÜ Rektörlüğü binası önünde bir araya gelen öğrenciler protesto eylemi düzenledi. İTÜ’lü öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında Boğaziçili öğrencilerle birlikte dayanışmanın büyütüleceği belirtildi.

Açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Melih Bulu, doğrudan iktidarın içinden gelen, uzun yıllar AKP’de çalışma yürütmüş, milletvekili adayı olmuş, hatta AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı’nın kurucularındandır.

Bu örnek, AKP’nin üniversitelere rektör olarak bağımsız kişileri değil, kendi siyasi yapısını temsil eden kişileri atadığının açık bir kanıtı niteliğindedir. Bu durumun sadece Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı olmadığının İTÜ öğrencileri olarak farkındayız. Bize bu gerçeği tekrar hatırlatan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin mücadelesini sahipleniyoruz” denildi.

ANKARA

Ankara Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması ile eyleme başlayan Boğaziçi öğrencilerine destek için eylem düzenledi. Öğrencilerin, üniversitenin Tandoğan kampüsü önünde yapılacağını duyurduğu eylem öncesi kampüs polis ablukasına alındı. Polis, bazı öğrencilerin GBT’sini kontrol ederken, eyleme izin verilmeyeceğini belirtti. Öğrenciler, bunun üzerine eylemi rektörlük önünde gerçekleştirdi.

“Kayyım rektörlere karşı yaşasın üniversite dayanışması” sloganı ile düzenlenen basın açıklamasında, “Boğaziçi öğrencilerinin talepleri bizim taleplerimizdir. Necdet de Verşan da, Melih de gidecek. Yaşasın öğrenci dayanışması” denildi.

Öğrenciler, eylem boyunca “Mesele Boğaziçi değil sen hâlâ anlamadın mı?”, “Melih, Verşan, Necdet; yıkacağız elbet” ve “Kayyım istifa” pankartları taşıdı. ODTÜ Rektörü Verşan Kök, rektör seçimlerinde ikinci olmasına karşın atanması, AÜ rektörü Necdet Ünüvar ise eski AKP milletvekili olması nedeniyle öğrenciler tarafından tepki çekmişti.

İZMİR

Hasanağa Parkı’nda dün düzenlenen eylemde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçili öğrencilerin direnişinin yanında olduklarını belirterek “Ferman sarayın, üniversiteler bizimdir” pankartı açtı.

İzmirli öğrenciler adına yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak’ın da AKP geçmişi olduğu hatırlatılarak “Bizi bir araya getiren, demokratik, katılımcı, eşitlikçi, özerk ve özgür üniversite isteğimizdir. Öğrencileri birbirlerinden başka kimse anlayamaz, hele atanmış rektörler hiç anlayamaz. Bizler, ‘intihalsiz, torpilsiz’ olarak görevini gerçekleştiren hocalarımızla kendi sorunlarımızı çözeceğiz” denildi.