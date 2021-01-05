Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

05 Ocak 2021 Salı, 21:16

Öğrenciler, dün Boğaziçi Üniversitesi önünde bir araya gelerek, 12 Eylül Askeri döneminden bu yana ilk kez dışarıdan bir kişinin rektör olarak atanmasını protesto etti. Bu sırada Prof. Dr. elih Bulu'nun Güney Kampüsü'ndeki rektörlük binasında olduğu duyumunu alan öğrencilere buraya yönelmiş, polis barikatıyla karşılaşmıştı. Polis öğrencilerin kampüse girmesini engellemek için de kampüs kapısına kelepçe takmıştı. Bu sırada çıkan arbedenin ardından bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.

Polis protesto dolayısıyla 28 kişinin de yakalanması için sabaha karşı 13 ilçede 24 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk baskınlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde emniyetten verilen bilgiye göre gözaltına alınanların sayısı 22’ye yükseldi.