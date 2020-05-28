Bolu'da okul inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde okulun güçlendirme inşaatında çalışan işçi, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda depreme karşı yapılan güçlendirme çalışmasında görev alan Irak uyruklu Murtaza Tahir, binanın dördüncü katından zemine düştü.
Tahir'in yere düştüğünü gören işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Tahir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Depremlerde zarar gördüğü belirlenen okulun iki yıl önce güçlendirme çalışması yapılması amacıyla boşaltıldığı, ihale sürecinin ardından binadaki çalışmaların bir hafta önce başlatıldığı öğrenildi.
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