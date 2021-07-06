Bombalı eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
Adana’da bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü IŞİD şüphelisi mezarlıkta yakalandı. Şüphelinin cezaevine girdiği 2019'da ise tahliye edildiği ortaya çıktı.
MİT Başkanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.’nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğunu bildirdi.
İrfan Ç.’yi takibe alan ekipler şüphelinin, IŞİD'in sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye’deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü, eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.
EYLEM İÇİN TALİMAT BEKLİYORDU
Operasyon için harekete geçen ekipler, İrfan Ç.’yi merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mezarlığı’nda yakaladı. İrfan Ç.’nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan aramada ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, eylem için talimat beklediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen İrfan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İrfan Ç.’nin 2015 yılında da örgüte eleman temin etmekten tutuklanarak cezaevine girdiği ve 2019 yılında çıktığı öğrenildi.
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