Borç batağındaki belediyeden AKP'li vekilin restoran kirasına büyük indirim!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 15:00

Zonguldak Kozlu'da belediyeye ait dükkanlar ihaleye çıktı. İşyerlerinin kirasına yüzde 10 zam yapıldı. AKP Zonguldak Milletvekili Uçar’a ait restoran 5 bin lira muhammen bedelle yeniden Uçar'a verildi. Bin 268 metre kare kapalı alanı, 480 metre kare açık alana sahip Özsüt Kafe&Restoran’ı 2012 yılında 7 bin 560 liradan kiralayan Milletvekili Uçar, 2016 yılında 9 bin 965 lira, 2018 yılında ise 14 bin 447 lira kira ödüyordu. Uçar 2018 yılında 14 bin 447 lira kira ödüyordu.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Hamdi Uçar, 29 Haziran 2020’de yapılan ihalede aynı metrekaredeki Özsüt’ü 5 bin lira muhammen bedelle 10 yıllığına yeniden aldı. İhaleye hiç kimse girmediği için sembolik bir artış yapan Milletvekili Hamdi Uçar, 9 bin 447 lira daha az bir kira ile 10 yıl boyunca restoranı işletecek.

BELEDİYENİN PİYASAYA BORCU VAR

Kozlu belediyesinin hesaplarına ise, piyasaya olan 330 milyon lira borcu yüzünden haciz konmuş durumda.

Kozlu Belediyesi’ne ait iş yerlerini 2-3 yıllığına ihaleye çıkaran Başkan Ali Bektaş, görev süresinin bitmesine 3,5 yıl kalmasına rağmen 10 yıllık ihale yaptı. İhaleye AKP Milletvekili Uçar’dan başka kimse girmedi.













Belediye Encümen Üyesi Şennur Danış, söz konusu ihaleyle ilgili kira indirimi için her hangi bir karar almadıklarını, böyle bir karardan da haberi olmadığını söyledi.



















