Borçlananların oranı bir ayda yaklaşık 3 puan arttı

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz, yurttaşı yoksullaştırmaya devam ediyor. İBB İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu”, kentte yaşayanların artan borçlar altında ezildiğini; kredi kartı borcunun ancak asgarisini ödeyebildiklerini; geçinecek kazancı dahi sağlayamadıklarını ve işsizlik korkusu içinde olduklarını ortaya koydu.

Halihazırda işsiz olanlar ise iş bulma konusunda oldukça umutsuz. 827 vatandaş ile telefon üzerinden görüşerek hazırlanan ve şehir halkının ev içi gündemi, ekonomik şatları ve duygu durumu gibi konulara odaklanan araştırmanın üçüncüsünde, şu sonuçlar dikkat çekti:

BORÇLANANLAR ARTTI

- Yurttaşın yüzde 56.5’i geçinecek kazancı sağlayamadığını söyledi.

- Çalışanların yüzde 27.3’ü işten çıkarılma korkusu yaşarken, iş arayanların yüzde 69.1’i ise yakın bir zamanda iş bulamayacağına inanıyor.

- Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 50.

- Katılımcıların sadece yüzde 3.8’i, bu ay birikim yapabildiğini ifade etti.

- Raporda, kasım ayına göre aralıkta borç alma ve verme oranın da arttığı gözlemlendi. Sadece bir ay içinde borçlananların oranı neredeyse 3 puan arttı. Buna göre, ekim ayında borç alma oranı yüzde 44 iken, aralıkta yüzde 46.6’ya yükseldi. Borç verenler ise yüzde 3.2’den yüzde 5.5’e çıktı.

- Katılımcıların yüzde 31.3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtti.

- Yüzde 71’i, 1000 TL tutarında; yüzde 85.3’ü de 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.

- Çalışanların üçte biri çıkarılma korkusu yaşıyor. İş arayanların yüzde 70’i bulacağına inanmıyor.

- Halkın yalnız yüzde 3’ü birikim yapacak kadar kazanıyor. Ve onu da evde tutuyor.

- Kayseri’de 5 liradan 1.25’e düşen karnabahar için yurttaşlar uzun kuyruk oluşturdu.