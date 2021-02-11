Borçta yüzen çiftçiyi, kullandığı telefonla eleştiren AKP’li Ünal’a CHP’li Bakırlıoğlu’ndan tepki
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, borç içindeki çiftçinin içinde bulunduğu durumu, kullandığı cep telefonu markası ile değerlendirmesine tepkiler sürüyor. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Mahir Ünal, çiftçinin cep telefonuna bakıyor fakat tapusundaki ipotekleri görmezden geliyor. 40 milyon dekar tarım alanı ipotek altında. Yaklaşık 2 milyon çiftçinin tapusuna borç nedeniyle ipotek konulmuş durumda” dedi.
AKP’li Ünal’a tepki gösteren CHP’li Bakırlıoğlu, “Mazot, ilaç, gübre fiyatları artarken tarladaki ürün para etmiyor. Çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borcu 120 milyar lirayı aşmış durumda” dedi. Her gün çiftçinin, üreticinin tarlasına, traktörüne haciz haberleri çıktığına işaret eden Bakırlıoğlu, 40 milyon dekar tarım alanının ipotek altında olduğunu, 2 milyon çiftçinin tapusuna borç nedeniyle ipotek konulduğunu vurguladı. Bu rakamların tarımın içinde bulunduğu çıkmazı gösterdiğini belirten Bakırlıoğlu, ipotekli tarım alanlarının ildeki toplam tarım alanlarına oranı yüzde 20’nin üzerindeki kentleri şöyle sıraladı:
“Aydın yüzde 27.69, Manisa yüzde 26.02, İzmir yüzde 24.28, Hatay yüzde 24.22, Kilis yüzde 23.62, Adana yüzde 23.14, Aksaray yüzde 23.14, Edirne yüzde 22.83, Konya yüzde 22.59, Tekirdağ yüzde 22.20.”
Bakırlıoğlu, ülkenin tarımsal üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan bu illerin çiftçisinin borcunun da bir o kadar fazla olduğuna dikkat çekti. Borçların yapılandırılması ve faizsiz ertelenmesini isteyen Bakırlıoğlu, daha önce yaptığı çalışmanın sonuçlarını anımsattı. Resmi rakamlara göre tarımın hali şöyle: “Toplam tarım alanı 266 milyon 766 bin 913 dekar. İpotekli tarım alanı toplamı 39 milyon 474 bin 630 dekar. Tarım alanı parsel sayısı 36 milyon 905 bin 261. İpotekli tarım alanı parsel sayısı 2 milyon 979 bin 351. Tapusu üzerine ipotek konulan kişi sayısı 1 milyon 964 bin 665 kişi. Tapusu üzerine bankalar tarafından ipotek konulan kişi sayısı 1 milyon 392 bin 134 kişi.”
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