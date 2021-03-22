Televizyon kanalları dolar bilgisini kaldırdı

Dolar'ın beklenmedik yükselişi medyada da şok etkisi yarattı. Ulusal kanallar yayın akışlarında dolar bilgisini gizledi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2021 Pazartesi, 01:06
Televizyon kanalları dolar bilgisini kaldırdı
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CNNTürk ve HaberTürk televizyon kanalları kur bilgisini canlı vermemeye başladı.


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