Televizyon kanalları dolar bilgisini kaldırdı
Dolar'ın beklenmedik yükselişi medyada da şok etkisi yarattı. Ulusal kanallar yayın akışlarında dolar bilgisini gizledi.
CNNTürk ve HaberTürk televizyon kanalları kur bilgisini canlı vermemeye başladı.
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