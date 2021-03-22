Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı

22 Mart 2021 Pazartesi, 00:04

Dolar kurunun yükselmesine siyasilerden tepki ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

* Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra piyasalarda yaşanan gelişmeler milletimizde maalesef büyük bir umutsuzluğa sebep olmuştur.

* Bana inanın bu zor günleri de milletimize zor günleri yaşatan iktidarı da geride bırakacağız. Türkiye'nin tek sorunu Kötü Yönetim sorunudur. Referansı akıl ve bilim olan liyakat sahibi yöneticiler elinde hızla güzel günlere yelken açacağız.

* Türkiye'nin geleceği için 3B projesi demiştim: Barışacağız, büyüyeceğiz ve hakça bölüşeceğiz. Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı sakın kaybetmeyelim. Bu kötü günler de geride kalacaktır.