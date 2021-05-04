Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren Erol Yenisu’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu Hanife Yenisu’yu öldüren Erol Yenisu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İstanbul Pendik'te tartıştığı karısını uyuduğu sırada başına sert bir cisim ile vurarak öldüren kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 yıldır evli olan Hanife Yenisu ile eşi Erol Yenisu arasında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu anlatıldı.
Hanife Yenisu'nun, 18 Ocak'ta eşi hakkında 'hakaret' suçundan şikayetçi olduğu ve talebi üzerine koruma kararı verildiği belirtilen iddianamede, bu duruma öfkelenen sanık Erol Yenisu'nun 2-3 hafta kadar değişik illerde gezdiği, daha sonra tekrar evine dönerek çocukları ve eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.
'ÖLDÜRME EYLEMİNİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİ'
Fail Erol Yenisu'nun cinayetten yaklaşık 1 ay önce, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Önlenmesine Dair Kanunu’nu eleştirir nitelikte, oğlu Cevher Yenisu’ya telefon mesajı attığı dikkate alınarak, Yenisu’nun cinayeti daha önce kurguladığı ve eylemini kurgu dahilinde gerçekleştirdiği kaydedildi.
İddianamede, fail ile Hanife arasında olaydan önce kısa bir tartışmanın varlığı kabul edilse de bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan erkeğin, öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştirildiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca iddianamede, Yenisu’nun, kadını uyurken öldürdüğü de belirtildi.
İddianamede, sanık Erol Yenisu'nun olay tarihinden önce 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun'u eleştirdiği mesajların bulunduğu belirtilerek, öldürme eylemini belirlemiş olduğu kurgu dahilinde gerçekleştirdiği ifade edildi.
İddianamede, sanığın eşini uyku halindeyken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini gerçekleştirdiği vurgulanarak, sanığın 'kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sanık Erol Yenisu, ilerleyen günlerde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Hanife Yenisu
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