Boyd's orman ejderhasında şaşırtan cinsiyet değişikliği: Dişiydi, erkeğe dönüştü

12 Ocak 2021 Salı, 09:30

Görsel: Temsili

CHIP Online'ın aktardığı habere göre, Boyd's orman ejderhaları, Queensland'in kuzeyindeki yağmur ormanlarında yaşayan küçük ağaç kertenkeleleri olarak tanımlanabilir. Cinsiyet değiştiren ejderha daha önce erkek ile çiftleşmiş ve yumurta bırakmıştı, yani cinsiyetinden şüphe yoktu. Ancak artık yumurta üretmeyi bırakmış ve tamamen erkek karakterine bürünmüş durumda (organları ile beraber).

Bakıcı Tom Fair'in söylediğine göre dişiler yıllardır güçlü bir rekabete sahipti ve biri açık bir şekilde daha üstündü: "Bizim için değişikliğe işaret eden ilk şey, ikisinin anlaşmaya başlaması, tankın iki farklı ucunda durarak birbirlerine bakmaktansa aynı dalda oturmaları oldu."

Bu, erkeğin ölümünden veya aynı zamanda yapılan yeni ortama geçişten kaynaklı olabilirdi. Ancak bakıcılar daha sonra dominant ejderhanın tekrar büyümeye başladığını gördüler. Daha önce yaklaşık 100 gram ağırlığına ulaşmış olan dişi, türü için tipik boyutlardaydı. Ayrıca başının üzerindeki ibik de kalınlaşmaya başladı ve bu kalınlık, bu hayvan türü için cinsiyetler arasındaki görülebilir en önemli farkı temsil ediyor.

Bu süreç yavaş gerçekleşti ancak isimsiz ejderha artık tipik bir erkek ağırlığı olan 160 grama ulaşmış durumda. Fair'in yaptığı açıklamaya göre bir ultrason incelemesi yapılarak üreme organları kontrol edildi ve ejderhanın yeni cinsiyeti tamamen doğrulandı.

Fair, "bunun Boyd's orman ejderhaları için bir ilk olduğunu düşünüyorduk. Genel olarak sürüngenler için ilk olmasını beklemiyorduk" diyor. Fair'in belirttiğine göre daha önce bazı sakallı ejderhaların yumurtada cinsiyet değiştirildiği gözlemlenmiş olsa da, yetişkin bir sürüngende şimdiye kadar bu tür bir değişim gözlemlenmiş değil.

Akvaryum, ejderhanın sıra dışı genetiğe sahip olup olmadığını inceleyecek kaynağa sahip değil ve bunun normal bir tepki mi olduğunu yoksa özel bir durum mu olduğunu belirleyemiyor.