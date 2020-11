"Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan onur duyuyorum"

13 Kasım 2020 Cuma, 15:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı Konuşmada:” Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur daha büyük bir mutluluk yoktur.”





41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuşmasında:

“Vatan topraklarında 1000 yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında her Cephesi'nde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugün de sizden elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın şanlı torunları olduğunuzu her gün yeniden ispat diyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her unsuru her askere kazanılan zaferleri ve onun şerefinin elbette ayrılmaz bir parçasıdır.” İfadelerini kullandı.

“SİZLER BASTIĞI DAĞLARI TİTRETEN VE GEÇTİĞİ OVALARA HUZUR İKLİMİ GETİREN KOMANDOLAR…”

“Türk Silahlı kuvvetlerine her unsuru her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephe’nin en önünde mücadele eden dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler inancımızla, yüreğinizle, bileğinizle, cesaretinizle ve kararlılığınızla ülkemizin istiklalini ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız.

Sizler bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın ve teröristin korkusu milletimizin ve dostlarımızın güven kaynağısınız. Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza, göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızın bulacaktır. İstiklal marşımızda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve inşallah ilelebet muhafaza edecek olan milletimiz daima komandolarımızın yanındadır. Yüreği ile ve bileği ile konuşan komandoya çok söz gerekmez. Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah zaferiniz bol Allah yardımcınız olsun.” İfadelerini kullandı.