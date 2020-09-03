Bu kadarına pes: Millet değil, İhvan kıraathanesi

03 Eylül 2020 Perşembe, 11:10

AKP’li Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘millet kıraathanesi’ne ilişkin 33 bin 333 kitap alımı için ihale açtı.

Kitap alımının amacı, “Beykoz Belediyesi görev alanı içerisinde bulunan öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kültürel zenginliklerini arttırmak, kitaba ulaşmalarını sağlamaktır” şeklinde belirtildi.

Ancak AKP’li Beykoz Belediyesi’nin, alacağı 33 bin 333 kitap listesi, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Listede İhvan’ın (Müslüman Kardeşler) kurucu liderlerinden Hasan El Benna, Seyyid El Kutup ve Usame Bin Ladin’i etkileyen yazarlardan Muhammed Kutup’un 65’ten fazla kitabı var. İhvan’ın kurucusu Hasan El-Benna’nın listede 13 kitabı bulunuyor. Yine İhvan’ın liderlerinden Seyyid El Kutub’un 33 kitabı da listede. Başkaları tarafından yazılanlarla birlikte listede Benna ve Seyyid El Kutub ile ilgili toplam 65 kitap mevcut. Listede ayrıca, El-Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin’i etkileyen Muhammed Kutub da bulunuyor. Muhammed Kutub, ağabeyi Seyyid Kutub’un Mısır hükümeti tarafından idam edilmesinden sonra onun fikirlerini yaymak için çalışmıştı. İhvan’a yakınlığı ile bilinen Hintli İslamcı Abul Hasan Ali Hasani Nadwi, El-Kaide ve Tahrir el-Şam’ın fikir hocası olarak kabul edilen Filistin asıllı Ebu Muhammed El-Makdisi’nin kitapları da listede yer alıyor.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, kitap listesinde ayrıca Libyalı Ali Muhammed Sallabi, Libya lideri Muammer Kaddafi için ölüm fetvası veren ve El Nusra’nın finansörleri listesinde adı geçen Yusuf el-Karadavi, Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni, 2017 yılında Suudi Arabistan hükümeti tarafından tukuklanan Muhammed Salih El Müneccid’in kitapları da bulunuyor. İran İslam Devrimi’ni hazırlayan fikir sahiplerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari de kitap listesinde.

CUMHURİYET DÜŞMANI MUSTAFA SABRİ 4 KİTAPLA LİSTEDE

Milli Mücadele’ye karşı olan, Sevr'i imzalayan hükûmet döneminde şeyhülislamlık yapan, Cumhuriyet’in ilanından sonra tutuklanacağı sırada Mısır’a kaçan ve 1924 yılında vatandaşlıktan çıkartılan, Mustafa Sabri Efendi’nin de listede 4 kitabı yer alıyor.

AKP’li belediyenin kitap listesinde Atatürk karşıtlarının kitapları da bulunuyor. Onlardan bazıları şöyle: Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Armağan, Nuri Pakdil, Abdurrahman Dilipak, Kadir Mısıroğlu, Yavuz Bahadıroğlu.

- Listede sağcıları 'Allah topluluğu', solcuları 'Şeytan topluluğu' olarak nitelendiren, Sezai Karakoç imzalı 'Diriliş Neslinin Amentüsü' adlı kitap da var.

- Yeni Akit Yazarı Yaşar Değirmenci’nin “Modern Dünyada Görgü Kuralları” isimli kitabı da alınacaklar listesinde. Söz konusu kitapta, kadınların ‘eve geç kalmamaları, sabah ve akşam kocalarını uğurlaması ve karşılaması gerektiği ve terbiyeli genç kızların ise yüksek sesle bağırarak konuşmaması gerektiği’ gibi skandal ifadeler yer alıyor.

- Cahit Zarifoğlu’nun yazdığı ‘’Bir Değirmendir Bu Dünya’’ başlıklı kitap da alınacaklardan biri. Kitabın bir bölümünde şöyle deniyor: “Komünizme ve kapitalizme inanan insanların meydana getirdiği topluluk, ancak bir sürüdür. Ama Müslümanlardan meydana gelen topluluğun adı cemaattir, ümmettir.”

- Vecdi Akyüz’ün “7/24 İlm-i Hal” isimli kitabı da listede. Kitapta, ‘'Bir kadının diğer kadınların yanında olsa da, yüzme, güneşlenme, kişisel bakım gibi sebeplerle dahi vücudunun göbek ile diz arasında kalan kısmını açmasının, haram olduğu'' ifadelerine yer verildi.

ATATÜRK'ÜN ANLATILDIĞI KİTAP YOK

Cemal Kutay, Turgut Özakman, Yaşar Nuri Öztürk, Muazzez İlmiye Çığ gibi isimler listede yok. Şevket Süreyya Aydemir’in Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı kitabı “Tek Adam”, “Toprak Uyanırsa”, “Kırmızı Mektuplar ve Son Yazılar”, “Suyu Arayan Adam” kitapları listede. Ancak Aydemir’in İsmet İnönü’yü anlattığı “İkinci Adam” kitabının listede olmaması dikkat çekti. Necip Fazıl ile ilgili listede yaklaşık 200 kitap bulunuyor.