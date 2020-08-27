“Bu kanser erkeklerde 3 kat daha sık görülüyor”

27 Ağustos 2020 Perşembe, 09:10

Mesane kanserinin erkeklerde prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanser türü olduğunu söyleyen Üroloji uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, görülme sıklığının yaşla orantılı olarak arttığını, orta ve ileri yaş hastalığı olduğunu ifade etti.



“ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ”

Kanserin yayılımının yüzde 85 oranında sadece mesaneyle sınırlı kaldığını söyleyen Üroloji uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, çevresel karsinojenlere maruz kalmanın mesane kanseri gelişiminde çok etkili olduğunun altını çizdi. Kişinin sigara kullanması hem mesane tümörünün oluşumunda hem de tekrarlanmasında çok etkili olduğunu belirterek, özellikle plastik ve lastik sanayii, baca temizlemelerinde çalışan orta yaş erkek çalışanların, mesane kanserinde risk altında olduğunu ifade eden Doç.Dr. Aykan şu bilgileri paylaştı;

“Mesane kanseri riskine bağlı kimyasallar arasında arsenik ve boya, kauçuk, deri, tekstil ve boya ürünlerinin imalatında kullanılan kimyasallar bulunuyor. Sigara kullanımı, önceden kanser tedavisi geçirmiş olmak, kronik mesane iltihabı, kişisel veya ailevi kanser geçmişi mesane kanserini tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Tanısı oldukça basit olan mesane tümörü hastalığının erken teşhisi hayat kurtarmaktadır. Kişide belirtilerinden en az birinin olması hastalığın araştırılması için yeterlidir” dedi.



“EN SIK GÖRÜLEN KANSER TİPİ”

Mesane kanserinin, Amerika Birleşik Devletlerinde dördüncü, Avrupa'da ise beşinci sıklıkta görülen kanser çeşidi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Serdar Aykan, “Amerika’da prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci genitoüriner sistem kanser, ülkemizde ise sıklık bakımından neredeyse ilk sırada olan kanser türüdür” dedi.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ



Mesanede 3 farklı kanser tipinin gelişebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Serdar Aykan, en sık görülen belirtilerini şu şekilde sıraladı;

"İdrarda kan görülmesi, idrarda ağrısız pıhtılı kanama, idrara sıkışma hissi, sık tuvalete gitme ihtiyacı, idrarın tam boşaltılamaması ve bunun için ıkınma ihtiyacının görülmesi, idrar yaparken ağrılı bir tablo görülmesi, halsizlik ve yorgunluk, kilo kaybı, kemik ağıları, sırt ve baş ağrıları, kanlı balgam, sarılık”.















