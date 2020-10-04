Bu zulüm son bulsun
Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 1931 yılında 4 Ekim’i Dünya Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Her yıl 4 Ekim’de tehlike altında olan hayvanlarla ilgili farkındalık yaratmak ve hayvan haklarını gündeme getirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor.
Türkiye’de farklı alanlarda çalışma yürüten ve konularında uzman 230 sivil toplum kuruluşu, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yaptığı ortak açıklamada avcılığın tamamen yasaklanması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada son 16 yıl içerisinde 500 bin kişinin avcılık sertifikası almasına da tepki gösterildi. Kuruluşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın avcılığı tamamen yasaklaması için binlerce doğaseverin desteğiyle bir imza kampanyası başlattı.
‘ŞİDDET ARTIYOR’
Gazetemize konuşan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu’ndan Elif Ertürk de TBMM’nin açıldığını anımsatarak “Hayvan Hakları Yasası’na dair düzenlemeleri içeren kanun tekliflerinin bir an evvel Meclis’e sunularak, yasalaşmasını istiyoruz. Hayvana şiddet, tecavüz, öldürme fiillerinin cezasız kalması, toplumun vicdanını ve adalete olan inancını zedelemekte ve bu suçlar cezasız kaldığı için hayvana yönelik suçlar artarak devam etmektedir” diye konuştu.
YASA ÇIKARILSIN
Ertürk, özetle şu ifadeleri kullandı: “Belediyeler, kanuni düzenlemelerle kendilerine yüklenen görevlerine aykırı davranıyorlar, hayvanların zarar görmelerine, ölümlerine neden olan kamu görevlilerinin de yargılanmalarını sağlayacak yasal düzeltmeler yapılmalıdır. Hayvan haklarının, evrensel normlarda korunduğu, hayvanların esaret ve kölelik koşullarından kurtarıldığı bir ülke, insan hakları ve diğer tüm doğal, sosyal hakların uygulanabilirliği açısından çok daha ileride olacaktır. Daha adil, yaşanılabilir bir dünyanın inşası ve adını hak eden bir kanun tekliflerinin bir an önce Meclis’e gelmesini ve tüm dünyaya örnek olacak bir hayvan hakları kanunu çıkarılmasını tüm hayvan hakları savunucuları olarak bekliyoruz.”
TÜRÜ TEHLİKEDE AMA...
2020-2021 Av Sezonu için Merkez Av Komisyonu’nun avına izin verdiği hayvanlar arasında, türü tehlike altında olanlar da bulunuyor. Bu türler arasında yer alan üveyiklerin sayısı son 40 senede yüzde 78, elmabaş patkaların sayısı ise son 20 yılda yüzde 50 azaldı.
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