BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi.

AA
15 Aralık 2020 Salı, 02:07
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) seferi,

10:00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


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