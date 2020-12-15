BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Marmara Bölgesi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi.
Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:
07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi,
09:30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09:30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) seferi,
10:00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem
Video Haberler
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
- CHP'li vekilden rapçileri kıskandıracak performans
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem