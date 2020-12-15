BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

15 Aralık 2020 Salı, 02:07

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) seferi,

10:00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.