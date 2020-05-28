Buket Aydın ekranlara dönüş tarihini açıkladı
Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan bir kez kovulduğu iddiasıyla gündeme gelen ve daha sonra özel hayatına ilişkin iddialar yüzünden Demirören Medya Grubu’ndan istifa ettiğini açıklayan Buket Aydın, eylül ayında ekrana döneceğini duyurdu.
Buket Aydın paylaşımında “Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız.” ifadelerini kullandı.
Buket Aydın, 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız” demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.
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