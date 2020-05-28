Buket Aydın ekranlara dönüş tarihini açıkladı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 09:43

Buket Aydın paylaşımında “Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız.” ifadelerini kullandı.

Buket Aydın, 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız” demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.