"Bunun üzerine gidilmeli" diyerek anlattı: Barış Pehlivan'dan saldırı sırasında 'asılsız ihbarlar' iddiası

18 Haziran 2021 Cuma, 11:30

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'deki yayınlanan Açıkça isimli programda, İzmir'de HDP il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.





Pehlivan, saldırı esnasında 112 acile asılsız ihbarlar yapıldığına dair duyumlar aldığını belirterek bu iddiaların üzerine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pehlivan'ın sözleri şöyle:

"İfadeye baktım, saldırgan kendisinin eski bir sağlık memuru olduğundan bahsediyor. Bu vesileyle ilk kez Halk TV ekranlarında bir iddiayı bir soruyla gündeme getireceğim. Tam saldırı sırasında o HDP il binası yakınındaki 112 acil istasyonuna acaba hangi ihbarlar geldi? O ihbarlara ulaşmaya çalışan 112 mensupları gittiklerinde asılsız ihbarlarla mı karşılaştılar? O asılsız ihbara giderlerken mi bu saldırı gerçekleşti? Böyle bir duyum aldım. Sağlık Bakanlığının elinde veriler vardır. Bunlar araştırılması gereken iddialar. Saldırganın kendisi ya da bağlı olduğu başkaları acaba böyle ihbarlarda bulunmuş olabilir mi? Bunun üzerine gidilmesi gerektiğine inanıyorum"