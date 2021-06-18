‘Okunacak kitaplar’ı yazarken HDP’ye provokasyon

18 Haziran 2021 Cuma

Bugünkü yazım iki bölüm...

Önce yazımın ilk bölümü.

***

Son zamanlarda çok güzel ve bilgilendirici kitaplar yayımlanıyor ama siyasal gündem bunlardan söz etmemi engelliyor.

Bugün, o kitapların bir bölümünü yerim izin verdiği kadar siz değerli okurlarımın dikkatine sunmak istiyorum.

***

Değerli dostum Ali Sirmen’in son kitabı Cüppeli Vesayet. AKP’nin yükseldiği ortamın 50 yıllık öyküsü. Kırmızı Kedi Yayınevi.

Rejim tartışmaları ülkemizde hiç bitmiyor. Bu konuda bir önemli eser, Mehmet Kabasakal’ın kitabı. Türkiye’nin Demokrasi Sınavı, demokrasi tarihindeki sorunlarımızı ve çözüm yollarını irdeliyor. Cumhuriyet Kitapları.

Siyaset sahnesinde olup bitenlerin adını, işin en başında ilk kez koyan aziz dostum, ünlü şair Ataol Behramoğlu’nun SİVİL DARBE isimli kitabı bu sıralarda mutlaka okunmalı. Cumhuriyet Kitapları.

Son zamanlarda Atatürk hakkındaki kitaplarıyla dikkat çeken Alev Coşkun’dan, belgelere dayalı yeni bir yapıt:

Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay, İşgal-İç Savaş-Diriliş. Cumhuriyet Kitapları. İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet meraklıları için vazgeçilmez bir çalışma.

Özlem Özdemir’in kitabı AFET, Atatürk’ün Manevi Kızı Prof. Dr. Afet İnan’ın Yaşamöyküsü. Önemli bir biyografi. Kırmızı Kedi.

Türkiye ile ABD ilişkileri bağlamında okunması gereken kitap, Merdan Yanardağ’ın Bir ABD Projesi Olarak AKP, Operasyon Partisi. Kırmızı Kedi.

Yılmaz Polat’ın ERDOĞAN-TRUMP, Öfke Krizi-Güç Gösterisi, Dört Yıl Nasıl Geçti, Perde Arkasında Neler Yaşandı? kitabı ilginç bir belgesel nitelikte. Telgrafhane Yayınları.

Mehmet Ali Güller’in AMERİKAN HEGEMONYASI’NIN SONU kitabı da ilginç çözümlemeler içeriyor. Kırmızı Kedi.

Burcu Karakaş’ın yazdığı, “BİZ HER ŞEYİZ”, Diyanet’in İşleri, DİB konusunda ilginç bilgiler içeriyor.

Mehmet Ruşen Gültekin’in yazdığı AK-YARGI adlı kitap, siyasetin sopası olarak kullanılan yargıyı irdeliyor. Kırmızı Kedi.

Değerli sanatçı Müjdat Gezen’in anılarının ikinci cildi NORMAL OLACAK KADAR ANORMAL DEĞİLİM, adıyla yayımlandı. Kırmızı Kedi. Türkiye’deki sanat yaşamını, sanatçıları, insanları anlatıyor.

Ünlü şairimiz Ataol Behramoğlu’nun, LOZAN adlı harika tiyatro metni, sonuna yapılan bir ilave ile yeniden basıldı. Tekin Yayınevi.

Sevgili Feridun Andaç, KAPLICADA SON YAZ üçlemesinin ilk kitabı olan SANDIM Kİ GÖĞÜN CENNET adlı romanını bitirdi. Yayımlayan, Eksik Parça Yayınları.

***

Sevgili okurlarım, tam bu yazımın ortasında İzmir’de, HDP binasına yapılan saldırı ve işlenen cinayet haberi geldi!

O nedenle daha yazacağım kitaplar varken, bu konuyu burada kesiyorum.

Şimdi yazımın ikinci bölümü.

***

HDP’YE KUMPAS: PROVOKASYONA DİKKAT!

1) Gittikçe seçmen desteğini ve ülkeyi yönetme yeteneğini kaybeden iktidarın tarikatlardan ve örgütlü suç çetelerinden yardım aldığı açık bilgi.

Tarikat desteğiyle övünüyor, örgütlü suç ilişkilerini gizlemeye çalışıyor.

2) Şimdiye kadar Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi ile Akşener’e yapılan saldırı karşısında, iktidarın bırakın lanetlemeyi, adeta bunları destekleyen açıklamaları, bu tür olaylara sebep verenleri teşvik ediyor bile denilebilir.

3) İktidarın, gayri resmi “Demokrasi Cephesi” içinde yer almış görünen HDP ile resmi Millet İttifakı partilerinin arasını açmak istediği biliniyor.

4) Tam seçim öncesi HDP’ye açılan kapatma davası, bütün bu kışkırtmaların ve saldırıların bir parçası olarak görünüyor.

5) HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı ve işlenen cinayet bu ortamda tam bir provokasyon.

6) Amaç, HDP’yi kışkırtarak kapatma davasına temel oluşturacak eylemler yapmalarını sağlamak gibi görünüyor.

***

Dikkat!

Bütün bu gerçekler dikkate alınmalı:

SESSİZ KALINMAMALI...

AMA PROVOKASYONA DA GELİNMEMELİ!