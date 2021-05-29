Bursa Orhangazi’de bölgenin içme suyunu sağlayan Nadir Deresi tehlikede

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

İklim kriziyle mücadelede susuzluk en önemli konuların başında gelirken Bursa Orhangazi’de Nadir Deresi’nin bulunduğu bölgeye atık depolama tesisi kurulmak isteniyor. Dere İznik Gölü’ne akıyor. Bölge sakini avukat Erol Çiçek “Orhangazi’nin içme suyunu karşılayan Nadir kaynağı su toplama havzası cüruf projesi için halkın yaşamı pahasına yandaşlara peşkeş çekilmeye çalışılıyor” dedi.

Bursa, Orhangazi ilçesi, Fındıklı Mahallesi sınırları içine Asil Çelik Sanayi ve Ticaret şirketi endüstriyel atık (cüruf) düzenli depolama tesisi projesi yapmak istiyor. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sürüyor. ÇED raporuna görüş veren Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü proje alanı civarında Nadir Deresi dışında içme suyu olarak kullanılan Kaynarca kaynağı ve sulamada kullanılan Ilıpınar kaynağı bulunduğunu belirterek projenin yeraltı suyunun ve dolayısıyla kaynakların olumsuz etkilenmesine neden olacağı vurgulandı.

‘ATIKLAR İÇİN PLANLANIYOR’

Projenin son şekli verilen ÇED raporu ise geçen mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Proje alanı olarak 140 bin 663 metrekarelik atıl bir taş ocağı gösterildi. Söz konu alan “orman sayılan alan” statüsünde. Projenin Gemiç Mahallesi’nde yer alan Çelikhane Tesisi’nin cüruf atıklarının depolanması amacıyla planlandığı belirtildi. Proje alanı içme su kaynağı Nadir, Mera ve Helvacı derelerine birkaç kilometre uzaklıkta.

‘İÇME SUYUNA GÖZ DİKTİLER’

Gazetemize süreci değerlendiren avukat Erol Çiçek, “Küresel ısınma ve kirlilik nedeniyle dünya ve ülkemiz su kıtlığı çekiyor. Kirlenmesi zor, buharlaşmaması, donmaması gibi özellikleriyle, stratejik yeraltı su kaynaklarımız Cargill’in mısır şurubu üretimi için peşkeş çekilmişken, bu kez Orhangazi’nin içme suyunu karşılayan Nadir kaynağı su toplama havzası cüruf projesi için halkın yaşamı pahasına yandaşlara peşkeş çekilmeye çalışılıyor” dedi. Söz konusu projenin yapılması planlanan alanın Nadir Deresi su toplama havzası içinde olduğunu belirten Çiçek, özetle şöyle konuştu:

“Halk bir yandan taşocaklarının tozuyla sağlığından oluyor. Bu bölgedeki taş ocaklarının ruhsatları, bilimsel raporlara rağmen, AKP iktidarı tarafından uzatıldı. Bu proje iktidar ve yandaşlarının rant hırsıyla gözlerinin ne derece dönmüş olduğunun göstergesidir. Ülkenin her yanında dereleri, meraları, ormanları, sahilleri kısacası bütün doğayı yağmalayıp talan edenler, kendi çıkarları için, halkın içme suyuna göz dikecek kadar gözleri dönmüştür. Bu, doğrudan halkın yaşam hakkıyla ilgilidir.”