Bursa Teknik Üniversitesi'nden 'uzaktan eğitim' kararı
Bursa Teknik Üniversitesi, güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.
Bursa Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını uzaktan eğitimle yürütecek.
Konuyla ilgili olarak Bursa Teknik Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Senato’da dün alınan kararla, eğitim modelinin uzaktan eğitim şeklinde bazı esaslar çerçevesinde yapılmasına karar verildiği bildirildi. Öte yandan tüm alınan kararların, ‘pandemi sürecine bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurumunun alacağı kararlara göre değişebileceği’ de vurgulandı.
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