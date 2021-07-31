Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:19

Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde FSM bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçileri taşıdığı sırada seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmı alev aldı.





Serviste bulunan işçiler son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Servis minibüsünde motor kısmında büyük hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.