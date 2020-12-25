Bursa'da piyasa değeri 1,5 milyon TL olan cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi
Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, yasadışı üretilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanan değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan çok sayıda cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentteki 1 şüphelinin yasadışı yollarla üretilmiş cinsel gücü artırıcı ilaçları sattığı bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde ve şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan toplamda 62 bin 639 cinsel gücü arttırıcı gıda takviyeli ürün, 204 geciktirici etkiye sahip sprey, bin 236 adet geciktirici etkiye sahip ıslak mendil, 65 bin 616 adet ağrı kesici ilaç, 7 bin 880 adet cinsel uyarıcı ilaç, 3 bin 500 ürün etiketi ve 500 adet boş ilaç şişesi olmak üzere toplamda 141 bin 575 adet ürün ele geçirildi. Sadece eczanede satılması yasal olan ürünlerin toptan satışını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
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