Bursa'daki ihale tepki çekti: Tekrarlanmalı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:14

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Danıştay’ın “Usulüne uygun değil” diye iptal ettiği Bursaray Emek-Şehir Hastanesi metro ihalesinin yine aynı usulle ve aynı firmaya daha yüksek bedelle verilmesine tepki gösterdi.



Günlerdir tartışması sürdüğü halde AKP yönetiminden ve ihaleyi yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadığına işaret eden Sarıbal, “Düşünün Danıştay ‘siz bu ihaleyi usulüne uygun yapmadınız’ deyip iptal ediyor. Ama aynı ihale usulü ile aynı firmaya 300 milyon lira daha fazla para verilerek yapım işi veriliyor. Kimseden tık çıkmıyor. Demek ki tepede birileri de buna razı” dedi.

"HUKUKA MEYDAN OKUMA"

Bursaray Emek-Şehir Hastanesi arasındaki metro ihalesinin "Pazarlık usulü" ile yapıldığı için Danıştay tarafından iptal edildiğini hatırlatan Sarıbal, “Ama aynı usulle yani pazarlık usulü ile aynı firmaya üstelik daha fazla para verilerek ihale ediliyor. Bu nasıl bir pazarlık usulü ki daha önce 1 milyar 607 milyon liraya verilen metro hattı inşaatı yeniden yapılan ihalede aynı şirkete 1 milyar 950 milyon 628 bin 508 liraya verildi? Bu hukuka meydan okumadır” dedi.

İhalesi yapılan hattın diğer illerde yapılan benzer inşaatlara göre daha kolay olduğu halde daha pahalıya mal edildiğini kaydeden Sarıbal, “Bu metro hattı Bursa Şehir Hastanesi hizmete girmeden tamamlanmalıydı ama yapılmadı. Hastane açıldı, vatandaşlar yollarda perişan oldu. Şimdi apar topar ihale ediliyor. Ama bu kez de Danıştay’ın itirazına rağmen, hukuk çiğnenerek yapılıyor. Hem de çok pahalı bir şekilde. Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi söz konusu hat için toplan 600 milyon lira maliyet belirlemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şimdi bunu 3 kat fazlasına 1 milyar 950 milyon 628 bin liraya yaptıracak. Bunun ekonomi ile akılla, izanla izah edilecek bir yanı yok. Bu ihale derhal iptal edilmeli. Pazarlık usulüyle değil açık ihale usulü ile yeniden ihale edilmelidir” diye konuştu.

“YAĞMA HASAN’IN BÖREĞİ”

Sarıbal, AKP’nin iktidarı boyunca kendine yakın bazı firmalara sermaye transferi yapmak için çalıştığını bunun için de kamu ihale kanununu 190 kez değiştirdiğini söyledi.

Bursa’daki metro ihalesinin de benzer bir anlayışla verildiğini belirten Sarıbal, şunları söyledi:

“Kamu ihale Kanunun 21’inci maddesinin B bendinde bir düzenleme getirilmiş. Buna göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylarda hızlıca yapılması gereken işlerde pazarlık usulü ile ihaleye izin veriliyor. Ama AKP iktidarında bu istisna madde genel bir uygulamaya dönüştü. Kendine yakın buldukları iş adamlarına devletin bütün büyük yatırım ihaleleri; otoyollar, köprüler, şehir hastaneleri, hava alanı inşaatları, hep bu yöntemle birilerine verildi. Bu yöntemle kamu kaynakları, yandaşlar için kimsenin sahip çıkmadığı, korumadığı, herkesin sömürdüğü, yararlandığı Yağma Hasan’ın Böreği’ne dönüştürüldü. Pandemi koşullarında ekonomik buhranla nefessiz kalmış vatandaşa üç kuruş yardım yapmayan iktidar, söz konusu yandaş firmalar olunca bol keseden para dağıtıyor. ”