Bütçe raporunda, görev zararları mayısta 20.6 milyar liraya yükseldi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mayıs ayı merkezi yönetim bütçesi sonuçlarına göre 2020’nin aynı ayına kıyasla gider yüzde 38 artarak 117.9 milyar lira, gelir yüzde 53.5 artarak 104.6 milyar lira oldu. Mayıs 2020’de 17.3 milyar lira olan açık ise bu yıl 13.4 milyar liraya geriledi. Geçen yıl 7.6 milyar lira açık veren faiz dışı denge de bu yıl 575 milyon lira fazlaya dönüştü. Yine mayısta vergi geliri yüzde 66.9 artarak 92.3 milyar lira, faiz gideri yüzde 44.3 artarak 9.7 milyar lira oldu. Mayıs 2020’de salgın nedeniyle vergi tahsilatının ertelenmesi ise bu yılki artışta belirleyici oldu.

Yılın ilk 5 ayında ise gider yüzde 14.8 artarak 550 milyar lira, gelir yüzde 39.4 artarak 542.5 milyar lira ve açık 7.5 milyar lira oldu. Faiz dışı fazla ise 73.9 milyar lira. Ayrıca vergi geliri yüzde 51 artarak 423.7 milyar lira, faiz gideri yüzde 25.4 artarak 81.5 milyar lira oldu.

ZİRAAT’A 1.7 MİLYAR TL

Yine bütçe raporuna göre “görevlendirme giderleri” olarak ifade edilmeye başlanan “görev zararları” ise mayısta 20.6 milyar liraya fırladı. 5 aylık toplam 51.3 milyar lira oldu. Mali kurumların 5 aylık “görevlendirme gideri” de 3 milyar TL. Bu kapsamda Doğan Medya’nın Demir-ören tarafından alınmasında verdiği kredilerin geri ödenmediği iddiasıyla tartışma konusu olan Ziraat Bankası’na 5 ayda 1.7 milyar lira aktarıldı. Ayrıca nisanda 52.7 milyon lira olan “örtülü ödenek” harcaması mayısta 103.1 milyon liraya çıktı. 5 aylık harcaması toplamı ise 884.5 milyon liraya yükseldi.