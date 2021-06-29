Büyükçekmece’de restoran çıkışı öldüren dayak
Büyükçekmece’de bir restoranda yemek yedikten sonra kavga eden şahıslardan birisi, kafasına ve vücuduna aldığı darbelerden sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında S.E. isimli şahsın da olduğu grup, gece saatlerinde sahilde bulunan bir mekanda yemek yedi.
Ardından gruptakiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından S.E. ve diğer iki kişi mekan önünde tartıştı. Tartışma yol kenarında yumruklu kavgaya dönüştü. S.E. kafasına ve vücuduna aldığı darbelerle yere yığıldı.
Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan E. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili kaçan şüphelileri arıyor.
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