Çam balı ve zeytin yağı üretiminin yapıldığı alana maden genişletmesi
Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi ve Milas ilçesi Tuzabat Mahallesi'nde bulunan boksit madeninde alan genişletmesine gidildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli değildir" kararı verdi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bölgedeki zeytin ve çam balı üretiminin tehlikeye atıldığını aktardı.
Milas'ta boksit madeninde genişletmeye gidildi. Genişletme çalışmalarının yapılacağı alanda Avrupa düzeyinde tanınan ve işaretlenen zeytinliklerin bulunmasının yanı sıra çam balı üretimi de tehlikeye atıldı.
CHP'li vekil Girgin, CHP Yatağan ilçe başkanı Mehmet Kemiksiz ile birlikte Boksit Madeni’nin alan genişletmesine tepki gösteren bal üreticileri ve köylülerle bir araya geldi. Girgin, boksit madeninin alan genişletmesi için “Çed Gerekli Değildir” kararına tepki göstererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Bal ve Zeytine Boksit Madeni İçin Kıymayın” çağrısında bulundu. Bölge halkının ve üreticilerin talebiyle Arıcılar Birliği’nin alan genişletilmesini Danıştay’a taşıyacaklarını belirten Girgin, yasal sürecin de takipçisi olacaklarını söyledi.
ÇAM BALI ÜRETİMİ TEHLİKEDE
Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da soru önergesi veren Girgin, "Dünyadaki çam balının yüzde 90’ı Türkiye’de üretiliyor. Bunun da yüzde 80’i Muğla’dan karşılanıyor. Muğla’da 40 bin kişi arı yetiştiriciliği ve balcılık ile geçimini sağlıyor. Boksit işletmelerinin yayacağı toz, basra böceğinin yaşamsal faaliyetlerine olumsuz etki edecektir" dedi.
Basra böceğinin yaşadığı mikro flora üzerinde de ciddi etkileri olacak ve bunun sonucunda çam balı üretiminin sürdürülebilirliği sekteye uğrayacağını belirten Girgin, "Söz konusu sahanın bulunduğu alanlarda Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce çam balı üretimi yapmak amacıyla 10-12 bin kovanlık bir konaklama noktası olduğu görülmektedir. Hangi akla hizmet ile çam balının ana vatanı olan ve bal ormanlarının yoğun olduğu yerlerde boksit alanlarının genişletilmesine izin veriliyor? " dedi.
AB'DEN İŞARET ALAN ZEYTİNYAĞI TEHLİKEDE
Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alarak tescil edildiğini aktaran Süleyman Girgin, "10 milyon dolayında zeytin ağacına sahip olan ve var yılında 18 bin ton zeytinyağı üreten Milas ilçemiz ve Milas’ta zeytin üreticileri coğrafi işaret alıp Avrupa düzeyinde tanınırlık sağlarken kalkıp buralarda boksit çıkarmak akıl erdirilebilir bir iş değil” tepkisinde bulundu.
Bölgedeki üreticilerle bir araya gelen Girgin, şunları aktardı:
"Zeytin üreticileri, 'Burası bizim dede toprağı zeytinliğimiz. Bu maden ocağından çıkacak toz bitkileri çiçek zamanında öldürür. Bu ağaçlar zeytin yapamaz. Tarımı bitirir. Şimdi bu arıların zeytine, kiraz, elma ağacına da faydası var. Arı bitti demek tarım bitti demek' diye itiraz ediyor.
Bal üreticileri de 'Zaten bu sene bal olmadı, Muğla’nın markası olan çam balı hiç olmadı. Çamların olduğu alanların da boksit madenciliğine açılması bizi bitirir' diye itiraz ederek geçim kaynaklarımıza dokunmayın diye feryat ediyor.
GEÇİM KAYNAKLARIMIZA DOKUNMAYIN!
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Yatağan’dan çağrı yapıyoruz: Milas Tuzabat ve Yatağan Bencik Mahallelerinde boksit çıkarılan alanların genişletilmesine köylülerimiz razı değildir. Bu karardan vazgeçilmelidir. Halkımızın ana geçim kaynaklarını yok edecek faaliyetlerden uzak durulmalıdır. Zeytinlerimizi, zeytinyağımızı, balımızı ve onları bize sunan doğayı, üreten elleri korumak için daha güçlendirmek için ne yapılmalı diye uğraşmak yerine, boksit çıkararak bu güzelim coğrafyaya kıymayın.”
İlgili Haberler
- Kirazlıyayla'da köylüler, maden inşaatına karşı direnişlerini sürdürüyor
- Milas'ta bal ormanına maden ocağı tehdidi
- Bakanlık açıkladı: Maden şirketi izin alanı dışına çıktı
- İkizdere’de Bakan gelmeden kesilen ağaçlar ortadan kaldırıldı
- Bakan Karaismailoğlu'ndan bir garip 'İkizdere' açıklaması
- Bakanın "Marjinal gruplar" açıklamasına İkizderelilerden yanıt
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi