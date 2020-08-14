Cami altına ‘Genç Ofis’
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, üniversite yerleşkesi içinde İlahiyat Fakültesi yanında 35 dönüm alanda yapılan Akdeniz Üniversitesi Camii’nin 540 metrekarelik zemin katında “Genç Ofis” oluşturacaklarını açıkladı.
Vali Yazıcı, “Cami gençlerin buluşma noktası haline gelecek” dedi. Vali Ersin Yazıcı’nın başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan, İl Müftüsü Osman Artan ve Akdeniz Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Sarıcılar’ın da katıldığı bir törenle “Genç Ofis” için protokol imzalandı.
Vali Yazıcı, “Genç Ofis’in gençlerin yükseköğrenimleri süresinde almış oldukları eğitime, kişisel kapasite ve gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Genç Ofis’in yanında İl Müftülüğünün açacağı kitap kafe ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Camii gençlerin buluşma noktası haline gelecek” dedi.
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