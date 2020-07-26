Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.
Çok sayıda orman işçisi ve bir helikopterle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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