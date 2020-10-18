Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen makam aracını satışa çıkardı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkardığını duyurdu ardından CHP'li başkanlara çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 16:02
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkardığını duyurmuştu. CHP'li başkanlara çağrıda bulunan CHP’li Başkan Alper Taşdelen, satıştaki gelişmeleri aktardı.

Alper Taşdelen’in yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum. 6 aydır da kullanmıyorum. Makam arabasının ATO’dan değerlemesi geldi. Yakında ihaleyle satışına çıkacağız. Temiz. Doktordan değil; Başkan’dan."

Taşdelen, ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak çağrıda bulundu. Çağrıda, "İktidar yapmıyor biz yapalım. Biz örnek olalım" ifadesini kullandı.

Taşdelen'in paylaşımı şöyle:



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