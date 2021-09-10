Canpolat: Cumhuriyet bir yaşam biçimidir
Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.
Canpolat, gündemdeki erken seçim tartışmalarına dair ise şu yorumu yaptı: “Türkiye artık kaçınılmaz olarak bir seçime doğru gidiyor. Her an yeni bir seçim olabilir. Çünkü iktidar ülkeyi yönetemiyor, artık yoruldular. Dış politikada, ekonomide, diğer her alanda çökmüş durumdalar. Güvensizlik her alanda kendisini gösteriyor. İktidar bugüne kadar ne söylediyse tersini yaptı. Demokrasi ve inanç özgürlükleri vaadiyle, baskıya karşı çıkarak iktidar oldu. Ancak gelinen noktada Cumhuriyet tarihinin en baskıcı rejimi oldular. Kendisi gibi düşünmeyen herkese karşı dışlayıcı ve baskıcı bir tutum içerisindeler. Özgürlüklerin kısıtlandığı, kurumların yetkisiz, parlamentonun ise etkisiz hale geldiği, hukukun etkisizleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Halk artık yoruldu. Barıştan yana, demokrasiden yana arayış içerisinde. Batıdan doğuya Türkiye’nin iki yakasını bir araya getirmek zorundayız. Bu birleştirme sürecinde CHP ve Millet İttifakı’na büyük görev düşüyor” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylı ile ilgili konuşan Canpolat, “Önümüzde kaçınılmaz bir erken seçim var. Millet İttifakı’nın öncüsü CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Dağılmış haldeki ülkemizi toparlayabilecek, en iyi şekilde yönetebilecek isim de kendisidir. Bu elbette bir süreçtir. Partimizin kimi aday göstereceğine yetkili organları karar verecektir. Önümüzdeki seçimde bir yanda cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin, kadın haklarının, laikliğin, gençliğin, hukukun devamlılığı söz konusu, diğer yanda ise Ortadoğu’daki, Afganistan’daki Taliban anlayışı söz konusudur. Çözüm sol sosyal demokraside ve Atatürk’ün getirdiği kuruluş felsefesine dönmekte. Yeni bir ışığa, yeni bir umuda ihtiyaç vardır. Bu aydınlık da Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinde, ilkelerindedir” diye konuştu.
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