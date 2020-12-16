Cansu Dere sokak hayvanlarının tüm borçlarını üstlendi
Oyuncu Cansu Dere, bir sosyal sorumluluk projesine hayvanlar için kullanılmak üzere bağışta bulundu.
Cansu Dere, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardım yaptı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.
İki tane kedisi olan Dere'nin yaptığı destek, derneğin sayfasında gönüllüler tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Kurtaranev’ ve ‘orman beslemesi’ isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere’ye bu bağışından dolayı teşekkür etti. Yapılan paylaşımda “Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.
Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Senelerdir seyrettiğiniz, beğendiğiniz birinin yaptığınız projeye destek olması kadar keyifli bir duygu daha olamaz sanırım."
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