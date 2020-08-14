Cargill işçilerinden çağrı: Direniş İstanbul’a taşınıyor
Direnişteki Cargill işçileri Fasdat Gıda önünde pazar günü 13.00’te basın açıklaması yapacak.
Direnişteki Cargill işçileri, eylemlerini 17 Ağustos Pazar günü itibariyle İstanbul’a taşıyacaklarını duyurdu. İşçiler Bursa’daki fabrikaya araç giriş-çıkışına izin vermeme eylemini bugün saat 17.00 itibariyle sonlandırılacaklarını belirtirken, Fasdat Gıda önünde pazar günü 13.00’te basın açıklaması yapacaklarını belirttiler. Basın açıklamasının ardından Cargill'in İstanbul Ataşehir'de Paladium'daki merkez ofisinin önünde aynı şekilde direnişlerine devam edecekler.
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