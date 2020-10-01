Çatışmaların 5. gününde Ermenistan'ın kayıpları açıklandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5’inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı.

DHA
01 Ekim 2020 Perşembe, 07:24
Çatışmaların 5. gününde Ermenistan'ın kayıpları açıklandı
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı.

Buna göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.  



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