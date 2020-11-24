Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği ve ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

AA
24 Kasım 2020 Salı, 10:37
Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği ve ABD açıklaması
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" sözlerinin ardından partiden yeni bir Avrupa çıkışı daha geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu, ABD'yle İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken  çabayı göstereceğiz" ifadelerini de kullandı.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler