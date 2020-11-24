Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği ve ABD açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" sözlerinin ardından partiden yeni bir Avrupa çıkışı daha geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu, ABD'yle İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" ifadelerini de kullandı.
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